Tennis, Kyrgios si cancella dagli US Open: “Ricordiamoci cos’è importante” (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Nick Kyrgios si è cancellato dagli U.S.Open 2020. Il Tennista australiano ha comunicato la sua decisione di non partecipare al prestigioso torneo di Tennis in un VIDEO pubblicato sui social, in cui ne spiega i motivi. “Caro Tennis, facciamo un bel respiro e ricordiamoci cos’è importante, cos’è salutare e sicuro per la comunità” esordisce Kyrgios, “possiamo ricostruire il nostro sport e l’economia, ma non potremo mai recuperare le vite perse. Non ho alcun problema con la USTA che ha organizzato gli US Open e se i giocatori vogliono andare, è una scelta loro, finché tutti si comportano in modo corretto e sicuro. Nessuno vuole che le persone si ... Leggi su sportface

