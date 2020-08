Tempesta d’amore, anticipazioni 15° anniversario: bomba al Fürstenhof con MORTO? (Di domenica 2 agosto 2020) Correva l’anno 2005. Un nuovo progetto – dal nome in codice “Cenerentola” – stava prendendo corpo nella sede della Bavaria Film: una serie di cento puntate dedicata ad una romantica storia d’amore ambientata nei bellissimi paesaggi dell’Alta Baviera. 15 anni dopo, quella che doveva essere solo mini-serie si è trasformata nella telenovela europea di maggiore successo di sempre.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Ariane uccide suo marito Karl?Con oltre 3.400 puntate girate e 15 stagioni all’attivo, Tempesta d’amore ha conquistato il pubblico della Germania (dove vanta attualmente uno share del 14% e 56 milioni di visualizzazioni semestrali sul portale online). E per il 15° anniversario della primissima puntata andata in onda, ... Leggi su tvsoap

