Tekken 7 avrà una quarta stagione con tanti miglioramenti, mosse inedite e un nuovo personaggio (Di domenica 2 agosto 2020) Tekken 7 sta per espandersi con una nuova stagione di contenuti. Bandai Namco ha annunciato l'arrivo della quarta stagione del popolare picchiaduro su PC, Xbox One e PS4, la quale introdurrà non solo nuovi contenuti, ma anche una vasta serie di migliorie.In aggiunta ad alcuni bilanciamenti, tutti i personaggi, nessuno escluso, riceveranno delle mosse inedite. Il trailer d'annuncio della Season 4, visibile in fondo alla notizia, ne svela alcune, come un nuovo calcio per Hwoarang e una spallata per Paul Phoenix.Verrà migliorata anche l'esperienza multiplayer online, con un nuovo sistema di ranking e la possibilità di conoscere la frequenza di disconnessioni dell'avversario.Leggi altro... Leggi su eurogamer

