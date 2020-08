Tedesco di 54 anni filmava bambini sulla spiaggia e si masturbava (Di domenica 2 agosto 2020) Arrestato sul litorale veneto un pedofilo di 54 anni. Il turista Tedesco filmava i bambini in spiaggia e si masturbava. Il suo cellulare pieno di filmati pedopornografici. Le vacanze a Lignano Sabbiadoro e Bibione, sconvolte da un pedofilo Tedesco di 54 anni che senza paura e senza vergogna filmava i bambini sulla spiaggia e mentre lo faceva, si masturbava. La scena non è passata inosservata ai bagnanti e solo un colpo di fortuna ha fatto in modo che il pedofilo non venisse linciato dalla folla. L’uomo è stato arrestato per atti osceni: avrebbe filmato i bambini che si divertivano in ... Leggi su chenews

Beverari_M : RT @ultimenotizie: Un turista tedesco di 54 anni è stato arrestato per atti osceni dopo aver sconvolto il litorale veneziano. L'uomo avrebb… - DAntonioMaury : RT @ultimenotizie: Un turista tedesco di 54 anni è stato arrestato per atti osceni dopo aver sconvolto il litorale veneziano. L'uomo avrebb… - Veronicayesss : RT @ultimenotizie: Un turista tedesco di 54 anni è stato arrestato per atti osceni dopo aver sconvolto il litorale veneziano. L'uomo avrebb… - IMoresi : RT @ultimenotizie: Un turista tedesco di 54 anni è stato arrestato per atti osceni dopo aver sconvolto il litorale veneziano. L'uomo avrebb… - FabI35095712 : RT @ultimenotizie: Un turista tedesco di 54 anni è stato arrestato per atti osceni dopo aver sconvolto il litorale veneziano. L'uomo avrebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Tedesco anni Atlantropa: il progetto Tedesco per prosciugare il Mediterraneo Vanilla Magazine Due nomi (più uno) per dare appeal ed esperienza alla Fiorentina: ma in cima alla lista c’è ancora Mandzukic

Il colpo “alla Ribery” deve aver soddisfatto Rocco Commisso, tanto che il presidente viola vorrebbe replicare anche quest’estate, magari andando su un profilo sì di alto calibro ma ancora in grado di ...

Hülkenberg, sfortuna nera: ritiro a Silverstone prima del via

Il ritorno di Nico Hülkenberg in un Gran Premio di Formula 1 è stato quanto di più amaro il tedesco potesse immaginare. Prima la chiamata a sorpresa da parte della Racing Point, in sostituzione di Ser ...

Il colpo “alla Ribery” deve aver soddisfatto Rocco Commisso, tanto che il presidente viola vorrebbe replicare anche quest’estate, magari andando su un profilo sì di alto calibro ma ancora in grado di ...Il ritorno di Nico Hülkenberg in un Gran Premio di Formula 1 è stato quanto di più amaro il tedesco potesse immaginare. Prima la chiamata a sorpresa da parte della Racing Point, in sostituzione di Ser ...