Ted Lasso: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di domenica 2 agosto 2020) Il 14 Agosto 2020 debutta sulla piattaforma streaming di Apple+ una nuova serie tv: stiamo parlando di Ted Lasso. A occuparsi del progetto sono Jason Sudeikis e Bill Lawrence (quest’ultimo ha lavorato già a titoli del calibro di Whiskey Cavalier e Scrubs). La prima stagione dello show avrà un totale di 10 episodi, ognuno dei quali dalla durata di circa 30 minuti. Le puntate, tuttavia, non verranno caricate sulla piattaforma streaming di Apple+ tutte insieme, bensì avranno una pubblicazione a cadenza settimanale. Prima di passare ai dettagli della trama e scoprire quali sono i nomi degli attori che andranno a comporre il cast di Ted Lasso, abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.Segui ... Leggi su termometropolitico

C’è vita anche sotto gli ombrelloni. Nel mese estivo per eccellenza - che in tv fa rima con repliche, repliche, e ancora repliche - le serie tv non ci abbandonano nemmeno ad agosto. Sebbene il grosso ...

I titoli dei film e delle serie tv e i film disponibili (uscita per uscita) sulle tre piattaforme streaming questo mese Mancavano TimVision, Infinity e Apple Tv+ per completare la programmazione dell ...

C'è vita anche sotto gli ombrelloni. Nel mese estivo per eccellenza - che in tv fa rima con repliche, repliche, e ancora repliche - le serie tv non ci abbandonano nemmeno ad agosto. Sebbene il grosso ...