Svezia, Kalmar-Aik rinviata: gli ospiti sono rimasti bloccati nel traffico a causa di una rapina (Di domenica 2 agosto 2020) Incredibile quanto accaduto in Svezia, dove Kalmar-Aik è stata rinviata a causa di problemi logistici per gli ospiti: il pullman con a bordo la squadra è infatti rimasto bloccato nel traffico perché in una delle strade della città ospitante si era da poco consumata una rapina in un supermercato. E’ stato così impossibile raggiungere lo stadio, quindi è stato necessario e obbligato il rinvio della partita. Leggi su sportface

sportface2016 : #Svezia, #KalmarAik rinviata... per via di una rapina - berenicegalatea : RT @MarcelloLyotard: Castello di Kalmar Svezia - MarcelloLyotard : Castello di Kalmar Svezia -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia Kalmar Svezia, Kalmar-Aik rinviata: gli ospiti sono rimasti bloccati nel traffico a causa di una rapina Sportface.it Per la prima volta nella sua storia la Nazionale di scena a Benevento

Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi le sedi delle gare di settembre e ottobre, la FIGC ha reso oggi note le sedi dei due incontri casalinghi che attendono gli Azzurri a novembre. Per la prima v ...

Italia, prima volta a Benevento: a novembre contro l'Estonia

Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi le sedi delle gare di settembre e ottobre, la Figc rende oggi note le sedi dei due incontri casalinghi che attendono gli Azzurri a novembre. Per la prima vol ...

Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi le sedi delle gare di settembre e ottobre, la FIGC ha reso oggi note le sedi dei due incontri casalinghi che attendono gli Azzurri a novembre. Per la prima v ...Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi le sedi delle gare di settembre e ottobre, la Figc rende oggi note le sedi dei due incontri casalinghi che attendono gli Azzurri a novembre. Per la prima vol ...