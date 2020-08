Strage di Bologna, Mattarella: «Esigenza di piena verità e giustizia». Crimi: «Lo Stato può solo chiedere scusa» – La diretta video della commemorazione (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo il discorso del 30 luglio tenuto alla stazione di Bologna, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato nuove parole ai caduti dell‘attentato del 2 luglio 1980. L’esplosione – per la quale sono stati già condannati gli ex Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e in primo grado Gilberto Cavallini – provocò la morte di 85 persone e oltre 200 feriti. «In occasione del quarantesimo anniversario della Strage della stazione – ha scritto Mattarella in una nota – e a distanza di pochi giorni dalla mia visita a Bologna e dall’incontro nel luogo dell’attentato, desidero riaffermare la vicinanza, la solidarietà e la partecipazione al dolore dei ... Leggi su open.online

caritas_milano : ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia re… - chetempochefa : #2agosto 1980: 40 anni fa la strage alla stazione di Bologna, in cui rimasero uccise 85 persone. #StrageDiBologna - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980: la strage di #Bologna. 85 morti, procedimenti ancora in corso.… - piccherroll : RT @borgognoni: Il 31 luglio, il giorno dopo la visita di Mattarella a Bologna per i 40 anni della strage, il Corriere della Sera pubblica… - GCDileo : RT @billa_silvia2: Cinque milioni di dollari pagati da Gelli agli esecutori fascisti della strage di Bologna. Cinque milioni per 85 morti… -