Strage di Bologna, Luca Carboni rivela: “Quel giorno ero lì, avevo 18 anni. Fui investito da un vuoto d’aria” (Di domenica 2 agosto 2020) Quando il 2 agosto di quarant’anni fa scoppiava una bomba nella sala d’aspetto della stazione di Bologna uccidendo 85 persone, c’era anche lui, Luca Carboni. È stato lui stesso a rivelarlo ricordando oggi in un post su Instagram quei drammatici momenti, tra i più dolorosi e bui della storia del nostro Paese. “avevo quasi 18 anni – scrive il cantante nel suo post – e per dedicarmi ancora di più al sogno di fare musica con la mia band, comprare strumenti, impianto audio per i concerti avevo cominciato a lavorare come commesso in un negozio di calzature e abbigliamento di lusso del centro di Bologna: “Beltrami” in via Rizzoli” “Non avevo ferie ... Leggi su ilfattoquotidiano

caritas_milano : ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia re… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella nell'anniversario della strage di #Bologna: - espressonline : Strage di Bologna, false piste estere pagate da Gelli per favorire i Nar. L'inchiesta esclusiva sul nuovo numero e… - fabcet : @mara_carfagna Nessun tweet sui 5Ml$ dati da Gelli ai NAR per compiere la strage di Bologna per conto della P2 di c… - GioCo1950 : Quarantanni fa la strage di Bologna. Ricordare è una necessità -