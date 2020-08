Strage di Bologna, il minuto di silenzio nel 40esimo anniversario. VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Ore 10:25, l'ora che l'orologio della Stazione di Bologna segna incessantemente da 40 anni. Un minuto di silenzio per ricordare le 85 vittime del 2 agosto del 1980, per invocare giustizia per la più terribile delle stragi italiane. I tre fischi del locomotore trasmessi in streaming, lo schermo in piazza che ha mostrato la deposizione di corone in sala d'aspetto, la lapide che ricorda le vittime, l'immagine dell'orologio fermo. E poi la gente, riunita, con i cartelli che parlano nel silenzio rotto solo dagli applausi allo scadere dei 60 secondi. Sono le immagini commoventi che arrivano dalla commemorazione della Strage di Bologna. Una cerimonia diversa dal solito, senza corteo, per le restrizioni ai tempi del coronavirus. Leggi su tg24.sky

caritas_milano : ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia re… - espressonline : Strage di Bologna, false piste estere pagate da Gelli per favorire i Nar. L'inchiesta esclusiva sul nuovo numero e… - virginiaraggi : Quarant’anni fa una bomba spezzava le vite di 85 persone alla stazione di Bologna. Roma è vicina ai familiari delle… - M75Rob : @UltimeOre @Giovypintus @GiorgiaMeloni E che c'entra col fatto che quella di Bologna fu una strage fascista? - gipogurrado : Su @repubblica l'inchiesta sulla strage di Bologna. Testo di Benedetta Tobagi. Coordinamento @carlobonini @pertici.… -