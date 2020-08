Strage di Bologna, i tre fischi di locomotore in ricordo delle vittime. La rabbia dei familiari: «Nar liberi trattati da star» (Di domenica 2 agosto 2020) A Bologna è il giorno delle commemorazioni a 40 anni dall’attentato che, nella stazione centrale della città, uccise 85 persone e causò oltre 200 feriti. Alle 10:25 il minuto di silenzio, in ricordo delle vittime, è stato anticipato e poi concluso da tre fischi di locomotore. Dopo il discorso del 30 luglio, tenuto alla stazione di Bologna, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato nuove parole ai caduti dell’attentato del 2 agosto 1980. Attentato per il quale sono stati già condannati gli ex Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e in primo grado Gilberto Cavallini, mentre la magistratura continua a farsi strada verso la verità sui mandanti. «In ... Leggi su open.online

