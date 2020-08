Strage di Bologna, dopo 40 anni si cerca ancora la verità. Mollicone: «Basta col fantasy giudiziario» (Di domenica 2 agosto 2020) Quarant’anni dalla Strage di Bologna, da quelle immagini terribili, devastazione e morte. Un attentato che ha segnato la storia d’Italia. Ma è la verità che manca. Quella verità che in molti sono certi non sia quella venuta fuori sin dal primo istante. La tesi della bomba fascista non convince. Anzi, dopo ciò che è emerso, non regge. Così come molti, troppi dubbi ci sono sulla colpevolezza di Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. La giustizia attende di fare luce, vera luce, su quanto accaduto alle 10.25 del 2 agosto 1980. Cioè quando, in un torrido sabato di esodo verso le vacanze, una valigia piena di tritolo esplose nella sala d’aspetto della seconda classe della stazione di Bologna. A terra rimasero 85 morti e 200 ... Leggi su secoloditalia

