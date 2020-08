Strage di Bologna, altri misteri. Ecco chi furono i veri mandanti (Di domenica 2 agosto 2020) Strage di Bologna Andrea Muratore Strage di Bologna del 2 agosto 1980Url redirect: https://it.insideover.com/schede/terrorismo/la-Strage-di-Bologna-quarantanni-dopo.html?utm source=ilGiornale&utm medium=article&utm campaign=article redirectStrage di Bologna, altri misteriEcco chi furono i veri mandanti Persone: Francesca Mambro Leggi su ilgiornale

caritas_milano : ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia re… - Rinaldi_euro : Strage Bologna: il Lodo Moro e la vendetta araba | - RaiTre : 'Ho aperto gli occhi, ero al buio completo. L'unico movimento che riuscivo a fare, potevo solo muovere le mani, ero… - raimicheli : RT @gadlernertweet: 2 agosto 1980, strage di #Bologna opera di fascisti. Ce la ricordiamo in molti. Ricordiamola anche a chi liquida l'anti… - Mari_Classica : RT @CasaLettori: #Ricordando le vittime della strage di Bologna #CasaLettori si unisce al dolore dei familiari #2agosto40anni @Paolosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Bologna

Ricorre oggi il quarantesimo anniversario della bomba alla stazione di Bologna, la strage più grave – per numero di vittime – dell’Italia del dopoguerra. Come per tutte le stragi che hanno insanguinat ...“Quando non vanno più non li aggiusto, ma li fermo alle 10.25, mi è cambiata la vita”. Inizia così, mostrando alcuni orologi nella sua casa di Ponticella, nel comune di San Lazzaro di Savena, il racco ...