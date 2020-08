Strage di Bologna, 40 anni dopo: chi furono il burattinaio, il mandante e l’infiltrato (Di domenica 2 agosto 2020) 2 agosto 1980, il boato, i vagoni squarciati, i passeggeri dilaniati da schegge e detriti. Ottantacinque morti e duecento feriti. La Strage più grave di tutte le stragi quaranta anni fa chiudeva gli anni Settanta con un eccidio spietato e ancora senza movente. Il gran botto doveva coprire i segreti di Ustica? Oppure si trattava di un complicato messaggio della P2 a chi si accingeva a liquidare la rete che aveva gestito la Guerra fredda? Appena sei mesi dopo furono trovate le liste segrete, alti ufficiali del Supersismi finirono in carcere mentre Licio Gelli si accingeva alla fuga. Interrogativi rimasti per decenni senza risposta, ma grazie alla procura generale di Bologna la trama comincia a dipanarsi e sembra dar ragione a chi aveva sempre creduto a queste ipotesi. Il nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano

