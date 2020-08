Strage Bologna: Rizzo (M5S), ‘vite spezzate non possono essere archiviate senza verità’ (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) – “Sono trascorsi 40 anni dalla Strage alla stazione di Bologna. Fu uno degli attacchi più gravi alla nostra democrazia, alla convivenza civile, alle stesse istituzioni repubblicane. 85 vittime, 200 feriti, famiglie intere spazzate via in un attimo non possono essere archiviate senza verità e giustizia”. E’ quanto afferma Gianluca Rizzo, presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. ‘C’è un filo di sangue ‘ prosegue Rizzo – che lega la città di Bologna e la mia regione, la Sicilia. Appena poche settimane prima molti siciliani avevano perso la vita nel volo del DC9 Itavia, partito proprio da ... Leggi su calcioweb.eu

caritas_milano : ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia re… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella nell'anniversario della strage di #Bologna: - espressonline : Strage di Bologna, false piste estere pagate da Gelli per favorire i Nar. L'inchiesta esclusiva sul nuovo numero e… - ppiersante : Prendete buona nota di tutte le porcate scritte oggi dai fascisti, e da chi gli tiene il sacco aperto, sulla strage… - 16_opamp : RT @catlatorre: La stazione di #Bologna oggi intitolata alla strage del #2Agosto. Perché resti sempre nella memoria una ferita incancellabi… -