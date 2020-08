Strage Bologna, Crimi: “Dopo 40 anni si può solo chiedere scusa”. Casellati: “Basta segreti” (Di domenica 2 agosto 2020) BOLOGNA – “Dopo 40 anni si può solo chiedere scusa per non aver ancora portato le necessarie risposte“. Così Vito Crimi, viceministro degli Interni, si rivolge ai familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, durante la commemorazione di oggi nel cortile d’onore del Comune in occasione del 40esimo anniversario della strage. Crimi rivolge la sua “più sincera gratitudine” all’associazione dei familiari “per l’attività encomiabile” svolta in questi anni per la ricerca della verità. Leggi su dire

