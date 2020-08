Strage Bologna, Bolognesi: “Processo sui mandanti può cambiare la storia d’Italia” (Di domenica 2 agosto 2020) BOLOGNA – Il presidente dell’associazione dei famiglie delle vittime della strage del 2 agosto, Paolo Bolognesi ne è consapevole: il processo sui mandanti dell’attentato di 40 anni fa “non sarà facile”, dice da piazza Maggiore, però “può veramente cambiare la storia d’Italia” (e lo dice dopo anni di critiche ai magistrati, accusati di non sviluppare tutte le poste di indagine suggerite dai parenti delle vittime). Poter arrivare ai mandanti “sembrava quasi un’utopia, quante volte ce lo siamo sentiti dire, oggi è una concreta realtà”, tuttavia “non ci illudiamo che sarà un processo facile”, ammette. Perchè “ancora oggi esistono motivi attualissimi per continuare a mentire e a nascondere la verità su quel progetto politico di disprezzo della vita per fini di potere, che nella strage del 2 agosto ha visto la sua più lugubre realizzazione”, dice, convinto però che questa volta l’accertamento della verità sia a portata di mano, nonostante ci sia chi mette ancora in dubbio la matrice fascista della bomba. Leggi su dire

