Stefano Caldana: la lezione dell’infermiere a Salvini senza mascherina (Di domenica 2 agosto 2020) Stefano Caldana, infermiere del pronto soccorso presso la ASST del Garda, su Facebook ha pubblicato un post in cui spiega a Matteo Salvini perché la mascherina va messa dopo lo show di qualche giorno fa in Senato: Caro senatore Salvini Lei ha dichiarato che non mette la mascherina. Io a differenza sua la mascherina la metto. Perché un decreto della presidenza del consiglio dice che va messa. Perché chi ha le competenze e la conoscenza per dirmi cosa fare mi dice che la devo indossare. Perché io a differenza sua non ho un’immunita parlamentare e non sono al di sopra della legge e se non la indosso ne rispondo agli organi competenti. Perché io a differenza sua ho rispetto per i 35.112 italiani morti e per le loro ... Leggi su nextquotidiano

Le 10 spiagge più belle della Toscana: la spiaggia delle Caldane Al primo posto delle spiagge più belle ... Le 10 spiagge più belle della Toscana: Cala Mar Morto A Porto Santo Stefano, rinomata ...

