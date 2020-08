Stazione di Bologna, 40 anni fa l’esplosione che costò la vita a 85 persone: la commemorazione con Casellati e Crimi. Segui la diretta (Di domenica 2 agosto 2020) Quarant’anni fa, il 2 agosto del 1980, l’esplosione alla Stazione di Bologna che costò la vita a 85 persone. In occasione dell’anniversario, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e il viceministro dell’Interno, Vito Crimi, sono a Bologna per commemorare le vittime di quella strage. Evento ridotto rispetto a quello tradizionale: quest’anno è stato cancellato infatti il corteo dei parenti delle vittime fino a piazzale Medaglie d’oro. L’iniziativa principale si svolgerà in piazza Maggiore rispettando le regole del distanziamento sociale anti Covid L'articolo Stazione di Bologna, 40 anni fa l’esplosione che ... Leggi su ilfattoquotidiano

