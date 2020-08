Spal-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Spal-Fiorentina sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e diretta streaming del match dell’ultima giornata di Serie A 2019/2020. Le due squadre scendono in campo senza grosse pretese, dal momento che i ferraresi sono già certi della retrocessione in Serie B e la Viola può ambire al massimo ad arrivare tra le prime dieci della classifica. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 2 agosto. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming per gli abbonati su Sky Go, oltre alla piattaforma a pagamento Now Tv. Leggi su sportface

