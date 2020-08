Spal-Fiorentina, i convocati di Di Biagio: out Petagna (Di domenica 2 agosto 2020) Spal-Fiorentina, i convocati di Di Biagio,out Petagna mentre per quanto riguarda il resto della squadra, il tecnico potrà contare sui titolari Spal-Fiorentina, i convocati di Di Biagio, out Petagna mentre per quanto riguarda il resto della squadra, il tecnico potrà contare sui titolari. L’ELENCO- Letica, Meneghetti, Thiam; Bonifazi, Cionek, Fares, Felipe, Mastrilli, Salamon, Tomovic, Vicari; Castro, D’Alessandro, Dabo, Kryeziu, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori, Valoti; Cuellar, Di Francesco, Horvath. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

