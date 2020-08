Spal-Fiorentina 0-1, il gol di Duncan sblocca la gara: sinistro vincente sul primo palo (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) La Fiorentina passa in vantaggio 1-0 al 30′ nel match dello stadio Paolo Mazza contro la Spal. Per la viola va a segno il centrocampista Alfred Duncan che, dopo aver ricevuto palla in area su appoggio di Federico Chiesa, lascia partire un potente sinistro. La sfera accarezza il palo alla destra di Thiam e si insacca in rete per il vantaggio della squadra guidata da Giuseppe Iachini. Ennesimo gol subito dai ferraresi in questa nefasta stagione, mentre la Fiorentina, non avendo pressioni di classifica, si avvicina ad un successo che permetterebbe al tecnico Iachini di festeggiare la conferma sulla panchina viola arrivata in settimana. Leggi su sportface

