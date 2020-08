Spal, Di Biagio saluta: “Accordo con la società. Esperienza negativa” (Di domenica 2 agosto 2020) La Spal saluta la Serie A dopo un campionato estremamente negativo. Gli emiliani concludono la loro avventura con la sconfitta contro la Fiorentina e l'ultimo posto in classifica. Un risultato deludente per una squadra capace di conquistare due brillanti salvezze consecutive dal 2018 a oggi. Il futuro ripartirà senza il tecnico Luigi Di Biagio.caption id="attachment 621391" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionL'ANNUNCIO DI DI BiagioLuigi Di Biagio ha infatti spiegato di aver deciso di comune accordo con la società di non proseguire. Lo ha spiegato in conferenza stampa: "L'Esperienza è stata negativa, ma la rifarei tutta la vita. Avevo la convinzione di potercela fare e lo abbiamo dimostrato nelle ultime settimane. Abbiamo avuto diversi problemi, ma ... Leggi su itasportpress

