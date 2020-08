Spal, Di Biagio: "Il futuro? Con la società ci siamo salutati" (Di domenica 2 agosto 2020) FERRARA - 'E' stata un'esperienza negativa, ma che rifarei tutta la vita" . Il tecnico della Spal Luigi Di Biagio ha parlato così al termine della gara contro la Fiorentina , congedandosi dal ... Leggi su corrieredellosport

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: LIVE TMW - SPAL, Di Biagio ai saluti: 'Esperienza negativa ma la rifarei. Tacito accordo col club' - Fprime86 : RT @CorSport: #Spal-#Fiorentina 1-3: Iachini sorride, Di Biagio saluta la Serie A ?? - SickBoy1987 : RT @gippu1: La SPAL di Gigi Di Biagio sta scrivendo a ogni partita una pagina di storia: dopo i due portieri alti due metri, oggi si presen… - sportface2016 : #Spal, le parole dell'allenatore #DiBiagio dopo la sconfitta contro la #Fiorentina - sportli26181512 : #Spal, Di Biagio: 'Il futuro? Con la società ci siamo salutati': Il tecnico estense: 'Non mi hanno comunicato nulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Spal Biagio

Al termine di Spal-Fiorentina 1-3, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2019/2020, il tecnico dei padroni di casa Luigi Di Biagio è intervenuto in conferenza stampa: “Dovevam ...La risposta della Spal non tarda ad arrivare. Dopo essere andata sotto al 30' contro la Fiorentina, nel match valevole per l’ultimo turno di Serie A, a causa del gol di Alfred Duncan, la formazione em ...