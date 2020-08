Spal, Di Biagio: «Esperienza negativa. Futuro? Ho salutato il club» (Di domenica 2 agosto 2020) Luigi Di Biagio ha tirato le somme della sua Esperienza da allenatore della Spal: le dichiarazioni Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato al termine della partita contro la Fiorentina. BILANCIO – «L’Esperienza è stata negativa, ma la rifarei tutta la vita. Avevo la convinzione di potercela fare e lo abbiamo dimostrato nelle ultime settimane. Abbiamo avuto diversi problemi». SENSAZIONI – «Una situazione così non capita più nella vita. Ringrazio la società e chi mi ha scelto. Tutti coloro che mi sono stati vicini. Ho sentito la vicinanza della gente. Sarò sempre in debito con Ferrara e la tifoseria». COMUNICAZIONE DEL club – «Ci siamo salutati. Non mi ... Leggi su calcionews24

