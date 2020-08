Sono tutte in Lombardia le nuove 8 vittime del coronavirus in Italia (Di domenica 2 agosto 2020) AGI - I casi totali in Italia di persone contagiate da coronavirus Sono 248.070, con un incremento di 239 rispetto a ieri. Un segnale positivo se si pensa che ieri l'incremento aveva sfiorato quota 300 (295), mentre oggi si abbassa di molto rispetto alla soglia. Nel complesso il saldo degli attualmente positivi si discosta di una sola unita' rispetto a ieri (12.456 rispetto ai 12.457 di ieri). Una piccola buona notizia arriva dalle terapie intensive: 42 i ricoverati di oggi, uno in meno del giorno precedente. Aumentano anche i guariti, che arrivano a 200.460, ovvero 231 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi Sono 708, con in lieve incremento di 3. I decessi raggiungono quota 35.154: 8 le nuove vittime. Sono tutte lombarde le 8 ... Leggi su agi

Agenzia_Ansa : #coronavirus Casi in calo in 24 ore, 239 nuovi positivi. Otto le vittime, ieri erano state 5, e sono tutte in Lomba…

Quella del 2019/2020 sarà ricordata sempre come la stagione di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, infatti, ha vinto la Scarpa d'Oro battendo la concorrenza di Lewandowski e Cristiano Ronaldo e, gra ...

Questa sera alle 20.45 le ultime quattro partite di campionato: Bologna-Torino, Genoa-Verona, Lecce-Parma, Sassuolo-Udinese. Tutte in contemporanea e che avranno un'importanza particolare soprattutto ...

