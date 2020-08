“Sono incinta dello sposo”, l’amante fa irruzione al matrimonio: il video da record (Di domenica 2 agosto 2020) Il video alla fine dell'articolo! No, non è un film. Panico e sconcerto a un matrimonio, dove all'improvviso si è presentata una donna che ha interrotto la cerimonia urlando di essere incinta dello sposo. Colpo di scena a un matrimonio, dove una donna si è presentata all'improvviso interrompendo la cerimonia e urlando di essere incinta dello sposo. Il video è finito su TikTok attirando l'attenzione del web. (Continua...) Nella clip di 33 secondi si vede anche la reazione della sposa e di tutti gli ospiti presenti. Il tutto mentre il pastore stava leggendo i voti alla coppia. «Anthony! Fai finta di non conoscermi? Non hai preso la tua medicina ... Leggi su howtodofor

Antonie62537279 : RT @Tiziana20202020: Situazione quanto meno imbarazzante....voi cosa fareste???? ???????? L'amante dello sposo interrompe il matrimonio: 'Sono… - KatyPerryNewsIT : “Sono stata molto precisa quest’anno. Ho detto al mio management che sarei rimasta incinta e che avrei avuto un bam… - AnnamariaBriola : RT @MunaronLuisella: Greta adottata ?????????? Fu abbandonata in strada incinta , recuperata dagli angeli blu Oipa di Napoli partorì tutti i suo… - namjoonie_wife : RT @Mudblood79: @ashcoltami Nella mia città mamma e figlia sono rimaste incinta nello stesso periodo, Spoiler: il fidanzato di lei si facev… - TonyLew52432262 : Scene da un matrimonio. -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono incinta Coronavirus: da lavoro agile a parto e allattamento, circolare su gravidanza Affaritaliani.it