Somiglianza tra Alessandra Amoroso e Veronica Peparini (Di domenica 2 agosto 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: In questa foto Alessandra Amoroso è identica a Veronica Peparini! Giulia Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze ... Leggi su isaechia

peterparkerRF : @jennieofficialf @zendayarealf noto una certa somiglianza tra loro due - andrea__zk : Quella strana somiglianza tra le urla di Gasperini e quelle di M. Giordano...... #AtalantaInter - MassimoGiordano : La somiglianza tra Salvini e Jean Reno non è casuale. Pensate ai film del secondo. - _imgreeneyes : 'Se vogliamo possiamo trasformare noi stessi a immagine e somiglianza delle nostre irrealistiche aspirazioni e crea… - connectclaris : ma qualcuno l’ha mai notata la somiglianza tra taeyong e robert pattinson oppure sono io che sto sotto effetto di a… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Alessandra Amoroso e Veronica Peparini Isa e Chia Il Sosto, il piccolo “Cervino” del Ticino, si illumina: emblema dell’unità nazionale

"La Svizzera è unita" è la nuova opera firmata dall'artista delle luci Gerry Hofstetter nel giorno della festa nazionale BLENIO – Il Sosto, massiccio simbolo della Valle di Blenio, nei giorni scorsi s ...

Farfalle monarca, due specie diverse ma geneticamente simili

Ogni anno, milioni di farfalle monarca migrano attraverso il Nord America orientale per volare da nord fino al confine tra Stati Uniti e Canada per svernare nel Messico centrale, coprendo fino a 3.000 ...

"La Svizzera è unita" è la nuova opera firmata dall'artista delle luci Gerry Hofstetter nel giorno della festa nazionale BLENIO – Il Sosto, massiccio simbolo della Valle di Blenio, nei giorni scorsi s ...Ogni anno, milioni di farfalle monarca migrano attraverso il Nord America orientale per volare da nord fino al confine tra Stati Uniti e Canada per svernare nel Messico centrale, coprendo fino a 3.000 ...