Sky TV arriva in Italia nel 2003 (Di domenica 2 agosto 2020) Televisione a pagamento, disponibile per tutti in tutte le case. Con abbonamenti adatti a seconda delle tasche e delle esigenze, vantaggi e piccole chicche specifiche e diversificate. E una vastissima gamma di contenuti, programmi, serie e personaggi ricordati ancora oggi. La piattaforma Sky Tv conta oggi più di cinque milioni di abbonati, e da che è giunto in Italia, è ormai un elemento portante della quotidianità di decine di Italiani. La nascita di Sky Tv Il gruppo conglomerato di Sky Limited si fonda nel 1988, ad opera del magnate Rupert Murdoch. In Italia è arrivato il 31 luglio 2003, e attualmente ha sede a Rogoredo in provincia di Milano. Sotto il manto della News Corporation, Sky ha origine dall'unione di Stream Tv e Telepiù, come nuovo ...

