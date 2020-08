Sky, parla l’Ad Ibarra: “Bisogna combattere la pirateria, vogliamo lasciare libertà al cliente” (Di domenica 2 agosto 2020) L’amministratore delegato di Sky Maximo Ibarra ha concesso un’intervista a Repubblica, affrontando il delicato tema dei diritti televisivi: “Il nostro obiettivo è lasciare libertà al cliente e farlo ad un prezzo non troppo elevato. Bisognerà aspettare di capire come sarà il bando di gare per il 2022-2024. La Lega porta avanti il progetto di un canale proprio da anni, ma ancora non ha preso decisioni. Sono convinto che, come accaduto con le altre leghe europee, troveremo un accordo anche in Italia. La pirateria? E’ fondamentale combatterla e credo che questo problema non debba essere sottovalutato“. Leggi su sportface

ipofisi : Casa vuota perché mia mamma stasera da una festa. Vino fresco. Aria condizionata. Sky + Netflix nella mega tv. Diva… - cn1926it : #Sky, l’ad: “Si fa troppo poco contro la pirateria, da anni si parla del canale della #Lega” - news24_napoli : Diritti tv, l’ad di Sky: "Pirateria? Si fa troppo poco. Canale… - Daniele64181695 : @SkySportF1 Fate parla piu villeneve , è l'unico lucido e veramente competente nello studio di sky - lucapedro18 : @PaoloCond @SkySport Signor Condó faccia i nomi di chi le ha riportato quelle bugie su Conte che ha detto a Sky. Fa… -