"Simona Ventura? Molto meglio della Marcuzzi": Mediaset, la dritta al curaro di Cecchi Paone (Di domenica 2 agosto 2020) Un guaio professionale per Simona Ventura, che dopo la parentesi felice a Mediaset, con il passaggio in Rai è tornata nell'ombra: dopo The Voice of Italy, un discreto flop su Rai 2, è stata di fatto esclusa dai palinsesti della prossima stagione. E della sua situazione, nella rubrica che cura su Nuovo Tv, ne parla Alessandro Cecchi Paone, che si spende in un consiglio a Super-Simo: "Deve solo evitare un pericolo ovvero far nascere dal nulla un caso personale. Quello non aiuta mai", sottolinea. E ancora, Cecchi Paone aggiunge che la Ventura "è tra le più bravi conduttrici in Italia. Una garanzia per la riuscita dei programmi, per il favore del pubblico e delle reti televisive". Infine, un ... Leggi su liberoquotidiano

gianlu_79 : RT @bubinoblog: SIMONA VENTURA E IL GFVIP: MAI DIRE MAI MA TORNO PRESTO CON UN NUOVO PROGRAMMA SU RAI2 - Ginko_21 : Honduras, settembre 2006. In polemica con Massimo Ceccherini e la produzione, l'artista concettuale Domiziana Giord… - bubinoblog : SIMONA VENTURA E IL GFVIP: MAI DIRE MAI MA TORNO PRESTO CON UN NUOVO PROGRAMMA SU RAI2 - zazoomblog : Simona Ventura e Giovanni Terzi “Ci sposeremo non appena…” - #Simona #Ventura #Giovanni #Terzi - zazoomblog : Simona Ventura e Giovanni Terzi “Ci sposeremo non appena…” - #Simona #Ventura #Giovanni #Terzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Giovanni Terzi, video dedica a Simona Ventura/ 'Concentrato di amore per la vita' Il Sussidiario.net Elettra Lamborghini matrimonio Afrojack: quando, data location vestito

Elettra Lamborghini età 26 anni, è la ricca ereditiera della casa di auto e prodotti di lusso Lamborghini, conosciuta in Italia e nel mondo, per aver partecipato a diversi reality di successo e per es ...

Elettra Lamborghini: età altezza peso dimagrita, fratelli e patrimonio

Elettra Lamborghini dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2020, partecipa alla kermesse musicale Radionorba Vodafone Battiti Live, il primo evento estivo a riportare la musica live in televisio ...

Elettra Lamborghini età 26 anni, è la ricca ereditiera della casa di auto e prodotti di lusso Lamborghini, conosciuta in Italia e nel mondo, per aver partecipato a diversi reality di successo e per es ...Elettra Lamborghini dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2020, partecipa alla kermesse musicale Radionorba Vodafone Battiti Live, il primo evento estivo a riportare la musica live in televisio ...