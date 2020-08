Silenziare le chat per sempre. La nuova funzione WhatsApp (Di domenica 2 agosto 2020) L’aggiornamento 2.20.197.3 di WhatsApp è ancora in fase di sviluppo, ma fornirà agli utenti la possibilità di non ricevere più le notifiche meno importanti. Tra le varie novità, ci sarà anche quella per Silenziare “a tempo indeterminato” le chat dei gruppi che ci interessano di meno. Un’opzione comoda per non ricevere notifiche da quelle chat con membri molto numerosi e “troppo” attivi. Ecco quindi come sarà la nuova funzione per Silenziare le chat per sempre. La nuova funzione in via di sviluppo Ricche novità sugli aggiornamenti WhatsApp. Tra le altre, di cui abbiamo già parlato nei ... Leggi su quotidianpost

WhatsApp sta lavorando ad una serie di novità che riguardano una nuova funzione "Disattiva per sempre" delle chat più fastidiose, la scadenza dei messaggi e l'accesso multi-dispositivo. Secondo un rec ...

Altra svolta in arrivo per WhatsApp, mai così ricca di novità come negli ultimi mesi: mentre procedono i lavori per rendere la piattaforma utilizzabile da più dispositivi e forse anche integrata con I ...

