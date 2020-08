Si chiude l’annata straordinaria dei fratelli Inzaghi, testa al derby in famiglia (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una stagione straordinaria per entrambi, anche se alla fine solo uno ha potuto festeggiare una vittoria. L’annata dei fratelli Inzaghi si è conclusa ufficialmente ieri sera. Dopo il trionfo di Pippo ad Ascoli, che ha permesso al Benevento di centrare altri due record dopo la promozione in serie A, Simone è invece caduto a Napoli, chiudendo il torneo al quarto posto. Un risultato comunque positivo per la Lazio, che ha sognato di contendere lo scudetto alla Juventus fino al lockdown e ha ottenuto (salvo imprese in Europa di Napoli e Roma) la qualificazione alla Champions League. Il prossimo anno, dunque, in serie A ci sarà il derby in famiglia tra Pippo e Simone. Un appuntamento da cerchiare in rosso, come ... Leggi su anteprima24

ilcarriero : Il giochino dei se e dei ma mi interessa poco. L’almanacco dice che l’Inter di Conte chiude questo campionato a - 1… - infoitsport : Il Cagliari chiude l'annata contro il Milan. Zenga: 'Spero di restare' - debatedeportiv5 : RT @UnioneSarda: #MilanCagliari, parla #Zenga: 'Spero di restare' - UnioneSarda : #MilanCagliari, parla #Zenga: 'Spero di restare' -

Ultime Notizie dalla rete : chiude l’annata Vino: 2019 annata record. E ora? Così le più grandi cantine possono crescere (anche dopo il virus) Corriere della Sera