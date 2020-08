“Sì!”. Alla fine lo ha fatto. L’attore e la baby fidanzata si sono sposati: tra loro ben 32 anni di differenza (Di domenica 2 agosto 2020) Sean Penn, non poteva che accadere tutto in gran segreto. A svelare tutto, un’amica della coppia attraverso un post Instagram. Così il dato è stato tratto e la cerimonia segreta è diventata notizia. Una splendida e giovanissima fidanzata, l’attrice Leila George, figlia di Greta Scacchi e Vincent D’Onofrio, 28 anni, uno meno di Dylan, figlia dell’attore. Un legame intenso e 32 anni di differenza: la foto è la prova evidente che in amore tutto può davvero accadere. Mani incrociate e la coppia di fedi con tanto di anello di fidanzamento. Grazie all’amica Irena Medavoy, tutti i fan hanno avuto modo di apprendere che le nozze sono state celebrate sotto gli occhi commossi degli invitati. La stessa Irena dedica Alla coppia di ... Leggi su caffeinamagazine

