Settembre nero, disoccupazione e tensioni sociali. Papa Francesco ha paura e lo dice, con parole sue (Di domenica 2 agosto 2020) Da un anno all’altro, e con un incubo in mezzo chiamato Lockdown. E’ l’anno orribile per l’Italia e per il mondo, certo. Il nostro Paese fu il primo al mondo in Occidente ad essere colpito, mortalmente. Bare e bollettini che sembravano diramati da una trincea, i numero dei morti che salivano, le esequie e le … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

sitael10 : @GiorgiaMeloni - sulsa319 : RT @Nero_Press: Anche per noi è tempo di ferie. Torniamo a pieno regime a settembre. Buona ESTATE IN 'NERO' PRESS da tutta la redazione! #E… - PassarellaRock : @VIRGINRINGO - Nero_Press : Anche per noi è tempo di ferie. Torniamo a pieno regime a settembre. Buona ESTATE IN 'NERO' PRESS da tutta la redaz… - 007Vincentxxx : @64domenico @lindaeciao @MikeZapMG Appost MIMI prevedo un settembre nero -

Ultime Notizie dalla rete : Settembre nero PESARO Settembre nero per l'autotrasporto merci. «La situazione - denuncia Corriere Adriatico