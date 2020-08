Serie A, Gravina: “Grande prova di forza del sistema. Stiamo già lavorando per la prossima stagione” (Di domenica 2 agosto 2020) La grande gioia di Gabriele Gravina per la conclusione del campionato.L'attuale stagione di Serie A si concluderà ufficialmente questa sera con le ultime cinque gare e con l'ultimo verdetto che ancora aspetta di trovare risposta, ossia comprendere chi tra Genoa e Lecce prenderà l'ultimo posto disponibile per rimanere in massima Serie ed evitare la retrocessione in Serie B.Una stagione tra le più complicate dell'ultimo decennio, considerati i mesi obbligati di stop a causa dell'emergenza Coronavirus che ha paralizzato tutto il mondo: dopo tantissime difficoltà, il campionato è ripartito ed è riuscito anche ad arrivare fino all'ultima giornata. Ad esprimere tutta la sua gioia per il percorso compiuto in questi mesi e per il successo ... Leggi su mediagol

