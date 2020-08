Serie A 2019/20, il pagellone: Juve ancora Regina, Hellas sorpresa da 8 (Di domenica 2 agosto 2020) Juventus campione d’Italia, Inter, Atalanta e Lazio in Champions League, Napoli, Roma e Milan in Europa League, Lecce, Brescia e Spal retrocesse. Tra sorprese (Hellas Verona) delusioni (Torino), cambi in panchina (dieci club hanno cambiato guida tecnica in corsa) e quota record di rigori (180), sono questi i verdetti della Serie A 2019/20. Tra continuità e discontinuità. Tra regine che non hanno nessuna intenzione di abdicare e nuove pretendenti al trono che si affacciano. Ma la Serie A non ha offerto caratteri di continuità solo sul fronte Scudetto. Per la terza stagione consecutiva, due neopromosse su tre sono retrocesse. E ora la Serie A è pronta ad accogliere per ora Benevento, Crotone. Almeno voi provate a ... Leggi su sportface

