Sergio Tenente è morto: lutto in casa Milan (Di domenica 2 agosto 2020) Sergio Tenente è morto. L’ex calciatore del Milan aveva 80 anni e fu Campione d’Italia con i rossoneri nel 1961/62. Il cordoglio del club Sergio Tenente è morto. Se ne va una bandiera del Milan alla tenera età di 80 anni. Alfiere del centrocampo dei rossoneri, vinse uno scudetto nel 1961/1962 prima di trasferirsi all’Alessandria. Triestino come Cesare Maldini e Nereo Rocco, ha giocato a centrocampo in quella squadra che dominò la stagione. Il club rossonero ha voluto ricordarlo con un messaggio su Twitter in cui esprime il suo cordoglio e si stringe attorno alla famiglia dell’80enne. Classe 1940, aveva giocato con Cesare Maldini nel Milan di Nereo Rocco, due le ... Leggi su bloglive

