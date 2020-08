Scholz e Altmaier vengono interrogati per lo scandalo Wirecard (Di domenica 2 agosto 2020) Era chiaro sin dal principio che lo scandalo provocato dal collasso della finanziaria Wirecard AG avrebbe interessato non soltanto gli organi finanziari ma anche buona parte dell’apparato politico tedesco, a seguito delle rivelazioni venute alla luce a seguito dell’inchiesta giudiziaria. E in modo particolare, l’accaduto ha evidenziato non solo delle gravissime lacune all’interno dell’istituto di … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Scholz Altmaier Germania: caso Wirecard, Scholz 'la linea è chiarire tutto' - Altre News - Nuova Europa ANSA Nuova Europa Wirecard: Berlino, i ministri di Finanze ed Economia 'interrogati' dal Parlamento

Germania: caso Wirecard, Scholz 'la linea è chiarire tutto'

Alla Commissione Finanze del Bundestag e' in corso dalle 16 l'audizione, a porte chiuse, del ministro delle Finanze, Olaf Scholz e di quello dell'Economia, Peter Altmaier. La domanda principale posta ...29 LUG - Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz si presenterà nel pomeriggio alla commissione Finanze del Parlamento per illustrare la posizione del suo ministero sul caso Wirecard, insieme al ...