SBK Jerez gara 2: Redding concede il bis (Di domenica 2 agosto 2020) La SBK di Jerez è ancora nel segno di Scott Redding, che dopo gara 1 si porta a casa anche gara 2. Il britannico ha superato Jonathan Rea al secondo giro, ha staccato il gruppo vincendo con una prova di forza impressionante. Dietro di Redding non c’è Rea, ma Chaz Davies. Il gallese chiude secondo nella sua migliore gara della stagione. E’ la prima doppietta Ducati del 2020. SBK Jerez, gara 1: Redding, ottima la prima Toprak Razgatlioglu completa il podio, dimostrando di essere il vero alzabandiera della Yamaha. Dietro al giovane turco si piazza Michael Ruben Rinaldi, autore di una rimonta da paura dal 12esimo posto. Solo sesto Rea, battuto anche dal compagno di squadra Alex Lowes. SBK ... Leggi su sport.periodicodaily

