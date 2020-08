Sardegna, turista bresciana scomparsa nel nulla durante la vacanza di famiglia (Di domenica 2 agosto 2020) La vacanza in Sardegna stava andando nel migliore dei modi, quando all’improvviso Elisa è scomparsa nel nulla. Elisa Soldi, 36enne di Brescia, era giunta sull’isola insieme alla madre. Le ricerche son scattate immediatamente, ma al momento della donna non c’è traccia. Gianfranco Sandrini, amico della famiglia, ha raccontato all’Ansa: “Siamo andati a cena tutti insieme a Villasimius in un ristorante che aveva scelto lei. Eravamo io, mia moglie, Elisa e sua mamma. Poi siamo tornati a casa e lei si è fermata in terrazza mentre sua madre è andata a dormire. Quando verso le 3 si è svegliata si è accorta che la figlia non c’era più e abbiamo lanciato l’allarme”. Non ... Leggi su thesocialpost

“Escludiamo che possa essere stata presa da qualcuno. Crediamo si sia allontanata da sola, ma non sappiamo dove e perché”. Così Gianfranco Sandrini, amico della famiglia della 36enne Elisa Soldi, bres ...

