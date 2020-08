Santuario: tante novità, tra "salotto buono" e "oasi dello spirito"… E intanto tra meno di un mese la Novena (Di domenica 2 agosto 2020) BRA Il Santuario della Madonna dei Fiori è pieno di grandi novità e proposte in attesa della "grande Novena" alla Madonna dei Fiori che inizierà il 30 agosto e culminerà nella solennità della Natività ... Leggi su gazzettadalba

chezuppa : Avevamo voglia di tante gite fuori porta per farci passare questa estate bizzarra e così per 3 weekend di fila ci s… -

Ultime Notizie dalla rete : Santuario tante

http://gazzettadalba.it/

In tanti si sono presentati nel Santuario di Santa Valeria per omaggiare la venticinquenne di Lentate sul Seveso, volontaria del Cngei degli Scout di Cesano Maderno e della Croce Rossa Italiana di Len ...Dove secondo la fantasia popolare si abbracciano i mari Adriatico e Jonio e dove sorge un importantissimo santuario mariano, si impone all’attenzione del viaggiatore la bellezza della bianca Leuca. Do ...