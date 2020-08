Sant’Agata de’ Goti, intesa tra gli sfidanti di Valentino: Riccio il candidato sindaco (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Agata de’ Goti – Fumata bianca, in serata, dalla riunione dei gruppi decisi a sfidare Carmine Valentino nella corsa per palazzo San Francesco. Il comitato elettorale composto da Giovannina Piccoli, Alfonso Ciervo, Nicola Izzo e Daniele Lombardi, infatti, ha ufficializzato la propria discesa in campo dando vita alla lista civica “Sant’Agata Città Nuova”. Accordo totale tra gli intervenuti. Anche per il candidato sindaco: sarà Salvatore Riccio, 59 anni, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli. Nel più importante tra i centri sanniti chiamati al voto a settembre, dunque, si profila una partita a tre, con Antonio Frogiero determinato a ripresentarsi con la sua ‘Insieme si cambia’. Di ... Leggi su anteprima24

