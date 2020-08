San Severo. Morto Luciano Del Vicario: era rimasto ferito nell’azienda di fuochi d’artificio (Di domenica 2 agosto 2020) Lutto a San Severo. Luciano Del Vicario, pirotecnico rimasto ferito nell’azienda di fuochi d’artificio in via vecchio Macello, non ce l’ha fatta. Un’ennesima tragedia per la famiglia Del Vicario. Nel maggio 2018 è Morto il fratello Cosimo. Luciano è stato soccorso e subito dopo trasferito al Centro grandi ustionati di Cesena, dove è spirato. Luciano, insieme al padre Giacomo e il fratello Marco (ferito nell’incidente e ricoverato all’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo) gestivano l’azienda di famiglia, una delle più rinomate del settore. I loro spettacoli pirotecnici sono molto rinomati ... Leggi su laprimapagina

