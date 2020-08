Salvini invita un ragazzo minorenne sul palco della Festa della Lega: “Togliti la mascherina se vuoi”. Poi gli chiede dei banchi con le rotelle (Di domenica 2 agosto 2020) Durante il suo intervento alla Festa della Lega a Milano Marittima, Matteo Salvini ha invitato un ragazzino a salire sul palco insieme a lui. E dopo aver avvisato i giornalisti di non riprendere “perché minorenne”, il numero uno della Lega si è intrattenuto con l’adolescente diversi minuti (trasmettendo tutto in diretta Facebook sui canali del partito), facendogli una serie di domande sulla scuola e in particolare sulle proposte della ministra Azzolina. “Puoi toglierti la mascherina se vuoi” ha detto al giovane, che però ha preferito continuare a indossarla. Alla fine, dopo la classica foto di rito, ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Salvini invita un ragazzino sul palco: 'Se vuoi puoi togliere la mascherina' - HuffPostItalia : Matteo Salvini invita un ragazzo sul palco (senza distanziamento). 'Togli la mascherina se vuoi' - repubblica : Salvini invita un ragazzino sul palco: 'Se vuoi puoi togliere la mascherina' - Satryland59 : RT @HuffPostItalia: Matteo Salvini invita un ragazzo sul palco (senza distanziamento). 'Togli la mascherina se vuoi' - fattoquotidiano : Salvini invita un ragazzo minorenne sul palco della Festa della Lega: “Togliti la mascherina se vuoi”. Poi gli chie… -