Salvini invita un bambino sul palco del comizio di Milano Marittima: «Puoi togliere la mascherina se vuoi» – Il video (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 agosto)Come un anno fa, quando con il mojito in mano invocò i pieni poteri causando la caduta del governo, anche questo agosto Matteo Salvini ha scelto di passare qualche giorno sulla Riviera romagnola. Non si tratta soltanto di vacanze: il segretario della Lega ha fatto visite in diverse realtà della zona e comizi. Durante uno di questi, a Milano Marittima, Salvini ha invitato sul palco un bambino del pubblico. Il leader leghista, quando il minore è arrivato al suo fianco, gli ha detto: «Puoi togliere la mascherina se vuoi». Filippo, questo il nome del bambino, gli ha risposto: «Mi piace molto questa ... Leggi su open.online

