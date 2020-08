Sallusti ridicolizza Toninelli: «Sei un tontolone, non hai nemmeno capito che i 5s sono cialtroni» (Di domenica 2 agosto 2020) Una figuraccia dopo l’altra. Danilo Toninelli sta diventando il bersaglio preferito del web, travolto da ironie e sfottò. Ma anche del mondo politico e giornalistico, che lo smaschera di volta in volta. Dopo il video postato da Salvini sull’ex ministro che si vantava per Open Arms, è la volta del ponte di Genova e della inaugurazione. Sallusti all’attacco di Toninelli Le chiavi per l’inaugurazione, infatti, saranno consegnate ai Benetton. Uno schiaffo in pieno viso ai Cinquestelle, le cui contraddizioni ormai non si contano più. La vicenda viene scritta da Alessandro Sallusti nel suo editoriale su Il Giornale. Non usa mezzi termini, anzi va giù durissimo. «Tornando all’inizio di questa nota (il riferimento è al ponte di Genova ) il ... Leggi su secoloditalia

gbrera : RT @SecolodItalia1: Sallusti ridicolizza Toninelli: «Sei un tontolone, non hai nemmeno capito che i 5s sono cialtroni» - Crusade95058801 : RT @SecolodItalia1: Sallusti ridicolizza Toninelli: «Sei un tontolone, non hai nemmeno capito che i 5s sono cialtroni» - SecolodItalia1 : Sallusti ridicolizza Toninelli: «Sei un tontolone, non hai nemmeno capito che i 5s sono cialtroni»… -

Ultime Notizie dalla rete : Sallusti ridicolizza Sallusti ridicolizza Toninelli: «Sei un tontolone, non hai nemmeno capito che i 5s sono... Il Secolo d'Italia Sallusti ridicolizza Toninelli: «Sei un tontolone, non hai nemmeno capito che i 5s sono cialtroni»

Una figuraccia dopo l’altra. Danilo Toninelli sta diventando il bersaglio preferito del web, travolto da ironie e sfottò. Ma anche del mondo politico e giornalistico, che lo smaschera di volta in volt ...

Una figuraccia dopo l’altra. Danilo Toninelli sta diventando il bersaglio preferito del web, travolto da ironie e sfottò. Ma anche del mondo politico e giornalistico, che lo smaschera di volta in volt ...