Ronaldo: “Un altro Scudetto. Non è una cattiva abitudine” (Di domenica 2 agosto 2020) Cristiano Ronaldo affida ad Instagram il suo pensiero per la festa Scudetto della Juventus. La vittoria del campionato di Serie A si aggiunge ai tanti trofei che hanno contraddistinto la straordinaria carriera del fenomeno portoghese: “Un altro ancora! Non è una cattiva abitudine”. Foto: twitter Juventus View this post on Instagram One more! It’s not a bad habit A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 2, 2020 at 1:20am PDT L'articolo Ronaldo: “Un altro Scudetto. Non è una cattiva abitudine” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

forumJuventus : GdS: 'Dybala e Ronaldo, duo da Oscar. Gol, assist e intesa perfetta. In due hanno retto tutto il peso dell’attacco… - isamiccoli52 : RT @dreaminhogvarts: *Si vince un trofeo* Persone normali: ???????????????? Cristiano Ronaldo: ANDIAMO A VINCERE IL PROSSIMO - marcogianese25 : @mattmela98 @ilciccio67 @GarauPina @Gian19721 @3dc8 @_grazy87 Al di là dei vari Zaniolo & co, comunque, io per l'al… - Bentancurismo8 : RT @dreaminhogvarts: *Si vince un trofeo* Persone normali: ???????????????? Cristiano Ronaldo: ANDIAMO A VINCERE IL PROSSIMO - Deianir17128382 : RT @Antorco66: Quando a fine campionato hai fatto invasione e sei riuscito a farti un selfie con Ronaldo #Demiral -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo “Un Sclerosi multipla, un'App aiuta pazienti e caregiver a gestire fatica Affaritaliani.it