Roma, sesso con la studentessa 16enne: arrestata insegnante (Di domenica 2 agosto 2020) È una storia di molestie sessuali quella che vede protagonista Alessandra, studentessa 17enne di un istituto tecnico alle porte di Roma che lo scorso anno, quando di anni ne aveva 16, ha cominciato a ricevere le attenzioni della sua insegnante di italiano. La donna, una 63enne, è stata arrestata dai carabinieri e si trova attualmente agli arresti domiciliari con l'accusa di atti sessuali con minori. Lo scorso anno Alessandra (nome di fantasia) è stata avvicinata pian piano dalla docente, che ha iniziato a lodare le sue capacità e a coinvolgerla parlandole d'arte, una vera e propria passione per entrambe; d'altronde la giovane è una studentessa modello, e anche i suoi genitori non sospettavano nulla per le attenzioni ...

ROma — Alessandra oggi ha 17 anni. Ne aveva 16 lo scorso anno scolastico quando la sua professoressa di italiano, che di anni ne ha 63, le ha messo gli occhi addosso. L’ha avvicinata pian piano. Lodan ...

