Roma, ecco come si sono ‘sbarazzati’ del cane, forse per partire per le vacanze. Il cucciolo ora cerca casa (Di domenica 2 agosto 2020) Hanno ‘lanciato’ sopra il cancello del canile della Muratella di Roma un cucciolo di circa 5 mesi. Se ne sono ‘sbarazzati’ così – in un modo meschino e terribile. E’ accaduto nella serata di ieri, sabato 1° agosto, intorno alle 21. I responsabili, come riporta Animalisti Italiani – Adozioni Canili Roma, sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del canile. A compiere il terribile gesto un uomo adulto e un bimbo di circa 10 anni, forse padre e figlio. ‘Ci auguriamo si riesca a risalire in tempi brevi a questi mascalzoni che hanno deciso di ‘liberarsi’ con un gesto così meschino oltre che reato penale come l’abbandono di un animale, magari per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Papa Francesco da oggi ha un nuovo segretario personale: si chiama Fabio Salerno, è un prete italiano di 41 anni che già lavorava in Vaticano. Ed è il primo italiano a entrare nella rosa dei segretari ...

Prima domenica di agosto tra spettacoli, musica, escursioni, e iniziative culturali: ecco cosa puoi fare oggi in Granda

La tradizionale "carrellata" di Targatocn e de La Voce di Alba, con gli eventi organizzati in sicurezza per oggi, domenica 2 agosto, nel Cuneese Per salvaguardare la nostra salute e quella degli organ ...

