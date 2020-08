Roma, Capello: “Innamorato di Zaniolo, ha potenziale da Pallone d’Oro” (Di domenica 2 agosto 2020) Fabio Capello ha commentato la prestazione della Roma, vittoriosa sulla Juventus nell’ultimo match della Serie A 2019/2020. L’ex tecnico giallorosso si è soffermato in particolar modo su Nicolò Zaniolo: “Zaniolo ha una potenza e forza fisica e qualità straordinarie. Ha un potenziale non da Scarpa D’oro, ma può ambire anche a qualcosa di più, al Pallone d’Oro. Sono innamorato di Zaniolo. Nella forza, qualità e velocità c’è tutto, ad altissimo livello“. “Altri giocatori hanno queste potenzialità, ma non al suo livello. Ha visione di gioco, sensibilità di tocco e qualità tecniche” ha sottolineato Capello. Leggi su sportface

